Nazionali, esordio per Isaksen con la Danimarca. In campo anche Guendouzi

Gustav Isaksen ha esordito con la Danimarca. L'attaccante, chiamato per la prima volta dalla sua Nazionale, questa sera è sceso in campo per la prima volta nell'amichevole contro le Isole Far Oer, vinta 2-0 dai danesi. Partito dalla panchina, l'esterno è rimasto in campo per circa mezz'ora dopo esser stato chiamato a sostituire Dreyer al 59'.

Isaksen non è l'unico laziale ad esser sceso in campo stasera. E' stato il turno anche i Matteo Guendouzi con la sua Francia contro il Cile. Il centrocampista è subentrato all'infortunato Camavinga al 44'. Vittoria anche per lui, con la Francia che si è imposta per 3-2.