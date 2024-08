Alle 15.30 sono intervenuti in conferenza stampa da Formello quattro nuovi giocatori biancocelesti che hanno raggiunto la Capitale in questa sessione estiva di calciomercato. Queste le parole del primo intervistato Loum Tchaouna.

Prima di dare la parola a Tchaouna, il direttore Fabiani ha presentato il profilo del calciatore francese:

È una nuova tappa e la vedo come un progresso. Sul campo sono combattivo difendo i colori della mia squadra e per quanto riguarda l'aspetto tecnico sono molto veloce e al di fuori del campo mi reputo solare

Non posso esprimermi su Dia, per quanto riguarda il post Instagram di ieri volevo solo incoraggiarli per una partita importante

Essere qui prima come avversario e poi come compagno è molto diverso. Ho notato un ambiente molto combattivo e che può permettermi di migliorare e sono molto contento di essere qua

Anderson ha fatto la storia qui, siamo due giocatori diversi potrei fare meglio ma anche peggio ma non sento pressioni in questo senso e gioco come Loum Tchaouna e non come Felipe Anderson