Caicedo sul derby: “Gara diversa dalle altre. Taty o Ciro? Domani partirei con…”

Quando c’era da risolvere una partita, o se questa si era messa su binari scomodi, a ogni laziale viene in mente una persona sola. Intervenuto in esclusiva su Tag24, Felipe Caicedo, uno che di derby ne ha giocati e anche decisi, ha presentato la stracittadina che si giocherà domani sera alle 18 tra Lazio e Roma.

Le parole di Caicedo

Vigilia del derby, tra Roma e Lazio chi ci arriva meglio?

Difficile dire chi ci arriva meglio, perchè il derby è sempre una gara diversa dalle altre. Entrambe le squadre, tra l’altro, ci arrivano con allenatori nuovi. Mi aspetto che quello di domani possa essere un derby difficile per tutte e due

Tudor dal suo arrivo ha cambiato completamente la Lazio. Che tipo di partita e di atteggiamento ti aspetti dai biancocelesti?

Vedendo come giocavano le squadre di Tudor mi aspetto una Lazio completamente diversa da ciò a cui ci aveva abituato Sarri. Credo che lui voglia una squadra più coraggiosa, più votata all’attacco, con più uomini in avanti che diano una spinta maggiore a livello offensivo. Però ci vorrà comunque equilibrio e voglia di soffrire di squadra

Vista la situazione di classifica, la Lazio ha più pressioni? È l’ultima chance per tornare in corsa per l’Europa?

Ho fatto tanti derby e vi posso assicurare che è una settimana di passione, in cui si pensa solo a dare una gioia ai tifosi. Queste non sono partite in cui di deve guardare la classifica. Chiaramente sarebbero 3 punti importanti per rientrare in corsa per l’Europa, ma non è questa la priorità del derby

Taty o Ciro?

Per quel che mi riguarda, penso che sarebbe meglio schierare Ciro in campo dal primo minuto. E’ uno che si esalta nelle partite come il derby e a cui basta una scintilla per tornare il bomber che tutti i tifosi conoscono e amano. Il Taty quando entra lo fa sempre con determinazione, come è già accaduto anche a Frosinone e potrebbe essere l’arma in più da utilizzare a partita in corso

Derby preferito