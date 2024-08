Il Messaggero | Lazio, paura per Pellegrini: non ci sarà contro l'Udinese

La lunga fila di auto ferme sulla Cassia Veientana e l'assenza di Luca Pellegrini all'allenamento a Formello sono stati due segnali chiari di una mattinata da dimenticare per il terzino della Lazio. Pellegrini è stato infatti costretto a saltare la rifinitura prepartita contro l'Udinese a causa di un brutto incidente stradale, dal quale è fortunatamente uscito illeso, come confermato dal club biancoceleste:

«Il personale medico della Lazio comunica che Luca Pellegrini ha riportato una ferita lacero-contusa alla gamba destra e vari traumi contusivi. Attualmente si trova a casa in buone condizioni e ha già iniziato le cure necessarie».

Fin da subito, dal centro sportivo sono arrivate notizie rassicuranti sulle condizioni dell'ex giocatore della Juventus, che però ha vissuto momenti di paura intorno alle 9:15 (l'allenamento a Formello era previsto per le 9) quando la sua Smart nera si è ribaltata sulla strada. I soccorsi sono arrivati rapidamente e Pellegrini è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea, dove è stato valutato e curato prima di essere dimesso.

LE SCELTE



«Auguriamo a Pellegrini una pronta guarigione, fortunatamente sappiamo che sta bene»,

ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore Baroni, che non potrà contare sul terzino nella prossima partita, proprio sul campo dove lo scorso anno aveva segnato il suo primo gol con la Lazio su punizione. Buone notizie invece per Castrovilli e Nuno Tavares, che si stanno riprendendo («Presto saranno al top»), ma Baroni non sembra intenzionato a fare molti cambi rispetto alla formazione vista contro il Venezia. Il tecnico dovrebbe confermare il 4-3-3, con un'unica novità a centrocampo: Vecino è favorito su Rovella per partire dal primo minuto insieme a Guendouzi e Dele-Bashiru. In difesa, davanti a Provedel, ci saranno ancora Lazzari e Marusic sulle fasce, con Casale (che dovrebbe essere preferito a Patric) e Romagnoli al centro. Anche in attacco la situazione dovrebbe rimanere invariata, con Castellanos che sarà chiamato a segnare di nuovo per allontanare la concorrenza di Dia, anche se Baroni non esclude la possibilità di vederli giocare insieme:

«Taty è forte e Dia sta bene. Stiamo lavorando su questa opzione, ma non la escludo».

Tuttavia, sembra che sarà ancora l'argentino a partire titolare, affiancato da Zaccagni e Noslin, quest'ultimo favorito su Isaksen.

PODIO LOTITO



Nel frattempo, la riapertura della campagna abbonamenti "One faith, one passion" ha permesso di raggiungere uno dei migliori risultati della gestione Lotito, con 27.800 tessere vendute, di cui circa 13.000 nella versione "Classic" e quasi 15.000 "Global". Questo dato è inferiore solo alla stagione scorsa (30.300, record) e al 2004-05 (28.731), ma potrebbe crescere ulteriormente, visto che da Formello lasciano intendere che potrebbe esserci una nuova riapertura durante la pausa per le Nazionali. Inoltre, non è esclusa la possibilità di un mini abbonamento aggiuntivo per l'Europa League.