La rosa biancoceleste si prepara a scendere in campo contro il Genoa, infatti, come riprtato da Il Messaggero, alle ore 9:45 le aquile partiranno verso Marassi e alle 11:30 arriveranno in hotel, mentre verso le 22:45 lasceranno la Liguria per ritornare a casa, dove domani gli attende una seduta di scarico. La Lazio è pronta a dare il meglio di sé nel match contro il Genoa, partita che inizialmente era in programma per il 21 aprile, tuttavia, la dolorosa scomparsa del Papa ha portato ad uno spostamento degli incontri di Campionato.

Genoa-Lazio: la probabile formazione

Dopo la stanchezza causata dalla partita in UEFA Europa League contro il Bodoe/Glimt, terminata con la vittoria delle aquile ma anche con la loro eliminazione a causa della sconfitta subita in Norvegia, il mister Marco Baroni ha dovuto pensare bene alle pedine da schierare per tentare di sconfiggere il Genoa e portarsi a casa i 3 punti, necessari per riscalare la classifica di Serie A. Il protettore della porta biancoceleste sarà nuovamente Christos Mandas, alle spese di Ivan Provedel che non scende in campo dal pareggio contro il Torino del 31 marzo, mentre in difesa sono stati pensati Romagnoli e Gila come centrali e Lazzari e Pellegrini sulle fasce. A centrocampo si dovrebbe rivedere l'amato duo Guendouzi-Rovella, inoltre, ritornerà anche il capitano Mattia Zaccagni a sinistra e Taty Castellanos come punta, davanti a Boulaye Dia. La grande novità del match sarà il posizionamento del terzino Adam Marusic come ala destra, al posto dello squalificato Gustav Isaksen, decisione presa anche per far riprendere fiato a Pedro, che potrebbe entrare nel 2° tempo. Lo schieramento del montenegrino sulla trequarti dimostra una grande sfiducia per Tchaouna, Noslin e Ibrahimovic, i quali saranno valutati a fine stagione e ad inizio mercato.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Zaccagni, Dia, Marusic, Castellanos. All: Baroni

Nella pagina successiva i prossimi impegni della rosa biancoceleste