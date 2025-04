Genoa-Lazio: Baroni punta ancora su Alessio Romagnoli, ecco i numeri del centrale

Le aquile si preparano ad affrontare il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, in programma oggi alle ore 18:30 e visibile sulla piattaforma Dazn. Si tratta di una partita importante, infatti, mancano soltanto 5 incontri al termine del Campionato di Serie A e la Lazio deve riscalare la classifica, dove al momento occupa la 7a posizione, e tentare di classificarsi per l'accesso alle Coppe. Per lo scontro con il Grifone, il mister Marco Baroni ha deciso di puntare nuovamente sul difensore centrale Alessio Romagnoli, che segnò il suo primo gol in Serie A col papato vacante, esattamente il 3 marzo 2013 durante Roma-Genoa.

Alessio Romagnoli: la stagione del biancoceleste

Alessio Romagnoli sta svolgendo una strabiliante stagione, tanto che nell'ultimo mese ha mandato a segno 4 palloni, equamente divisi tra Campionato ed Europa League, da sommare alla rete nel match contro il Porto. Il difensore centrale ha raggiunto il suo record di 5 goal nella squadra, a cui si aggiunge un assist nell'incontro con il Bodoe/Glimt, terminato con la vittoria delle aquile ma anche con la loro eliminazione ai calci di rigore. Sono stati proprio i rigori a mettere Romagnoli sotto i riflettori, infatti, sembra che il centrale, insieme al centrocampista Matias Vecino, non sia stato disposto a provare a centrare la rete, per questa ragione ci hanno provato Tchaouna, Noslin e Taty, il quale si era infortunato durante i supplementari, tuttavia, i tre biancocelesti hanno fallito nella loro missione e, dopo una strabiliante stagione, le aquile sono state eliminate ai quarti di finale.

Alessio Romagnoli: una squadra punta il centrale

L'ex capitano del Milan ha un contratto con la squadra biancoceleste fino al 2027 tuttavia, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la squadra non ha ancora mostrato il desiderio di rinnovare il suo contratto, questo anche perché il suo ingaggio è di circa 3 milioni di euro, il secondo più alto della rosa. Con il futuro nelle aquile in bilico, l'Arabia sta mostrando il suo interessamento nei confronti della maglia numero 13, che potrebbe dover scegliere se ascoltare o meno il suo cuore e continuare a combattere per la famiglia biancoceleste.