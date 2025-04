UFFICIALE, ecco quando si gioca Lazio-Parma

A seguito della notizia del funerale di Papa Francesco, che si terrà sabato 26 aprile 2025, alle ore 10:00, in Piazza San Pietro, a Roma, la Lega Serie A aveva inizialmente deciso di rinviare le partite previste quella giornata, lasciando in sospeso il calendario in attesa di nuove disposizioni. Poco fa, però, è arrivata una svolta improvvisa…

La decisione definitiva

La partita Inter-Roma, che prima si sarebbe dovuta disputare sabato 26 aprile, alle ore 18:00, slitta di un giorno: rimane un match pomeridiano, ma sarà disputata domenica 27 aprile, alle ore 15:00.

La partita in programma allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como-Genoa, invece, sarà disputata domenica 27 aprile, alle ore 12:30 (anziché sabato 26 aprile 2025, alle ore 15:00).

La scelta sul match Lazio-Parma

Anche la partita tra Lazio e Parma ha subito uno slittamento significativo: i biancocelesti torneranno in campo lunedì 28 aprile alle 20:45, con due giorni di ritardo rispetto alla data originaria (sabato 26 aprile 2025, alle ore 20:45).

Come riportato dal comunicato ufficiale della Serie A, inoltre, la programmazione degli altri match della 34ª giornata rimane invariata.

Le date e gli orari della 34esima giornata

La Lega Serie A, tramite il proprio account sul social X, ha ribadito la decisione presa poco fa.