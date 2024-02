Lazio-Bayern, sanzione durissima per i tifosi bavaresi dopo la partita dell'Olimpico

Dopo la gara di andata degli ottavi di Champions tra Lazio e Bayern è arrivata una sanzione durissima per i tedeschi. La tifoseria ospite, infatti, ha rotto un vetro divisorio dell'Olimpico e ha fatto esplodere vari petardi e acceso torce di ogni genere. La UEFA ha deciso di punire il club con una multa di 50mila euro: 10.500 per aver lanciato oggetti e 40.250 per aver acceso fuochi d'artificio. Non solo, i tifosi bavaresi non avranno accesso alla prossima trasferta di Champions League.

Di seguito le parole di Jan-Christian Dreesen, CEO dell'FC Bayern:“Già a dicembre avevamo rivolto un appello urgente ai nostri sostenitori chiedendo loro di astenersi da ulteriori spettacoli pirotecnici. Al momento nessun tifoso potrà seguirci alla prossima trasferta in Europa. Alla squadra mancherà un supporto importante e dispiace soprattutto per coloro che si comportano sempre correttamente. Abbiamo chiesto le motivazioni della decisione e stiamo valutando la possibilità di ricorrere in appello."

Per quanto riguarda la partita con la Lazio, è stata confermata la sanzione di Upamecano, espulso all'Olimpico dopo aver causato il rigore che ha regalato la vittoria ai biancocelesti.