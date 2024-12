Lazio-Napoli, Conte: "Domani non è un esame ma una possibilità per..."

La sconfitta di Parma ha fatto male per il modo in cui è arrivata ma adesso è tempo di voltare pagina: giovedì la Lazio affronterà il Napoli in Coppa Italia, gara valevole per gli ottavi di finale. Da qui a un mese partirà un vero e proprio tour de force per i biancocelesti che in campionato affronteranno Napoli, Inter, Lecce, Atalanta e Roma; in Europa League invece ci sarà l'Ajax ad Amsterdam. All'anti vigilia del match di Coppa Italia, Antonio Conte ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni

Le parole di Conte sulla Coppa Italia

Obiettivo Coppa Italia? Obiettivo è costruire e crescere e per farlo c'è bisogno di giocare quanto più possibile. Quest'anno abbiamo campionato e Coppa Italia, per alcuni aspetti è penalizzante. Abbiamo avuto Modena e Palermo con cui c'era possibilità di dare spazio a calciatori che ne avevano avuto di meno e domani avremo altra opportunità chiara per testare la crescita di tutti. È importante prepararci bene, andare avanti significa avere altro spazio per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti e capire bene. Importante per i calciatori, per il club ma anche per me. Finora siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni, abbiamo avuto Mazzocchi ma a livello muscolare non ne abbiamo avuti. Sarà un momento importante per fare valutazioni, affrontiamo la gara con grande impegno.

Gli obbiettivi del Napoli

Ognuno di noi, ogni club inizia l'anno con obiettivi, poi possiamo dichiarare quello che vogliamo ma a fine stagione ognuno sa se sono stati raggiunti. Noi dobbiamo rispondere alle ambizioni del nostro club, agli obiettivi che ci ha posto. Lo ha detto anche il presidente. Questo è un giochino che fa sorridere però alla fine ognuno deve portare a casa quello che gli è stato chiesto.

Nella pagina successiva il continuo della conferenza stampa