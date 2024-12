Lazio-Napoli | Quando interverrà in conferenza mister Baroni

Giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 la Lazio scenderà nuovamente in campo dopo la gara di Serie A contro il Parma. Per questo impegno infrasettimanale la squadra di Baroni ospiterà all’Olimpico di Roma il Napoli di Antonio Conte per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il mister del club capitolino, Marco Baroni, in vista della sfida contro i partenopei parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Formello, come di consueto alla vigilia della gara: mercoledì 4 dicembre alle ore 14:00.

Il comunicato della Lazio