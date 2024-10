ESCLUSIVA | Marchetti: "Legame eterno con i tifosi. Provedel-Mandas? vi dico che…"

La Lazio vince e convince, la proposta di baroni fa divertire giocatori e tifosi dimostrandosi molto produttiva anche in termini di risultati, ma il calendario non permette di fermarsi a guardare. Dopo la vittoria in campo internazionale contro il Twente è già tempo di campionato con i biancocelesti chiamati al test Genoa. La squadra di Gilardino non naviga in buonissime acque, ma vietato sottovalutare qualsiasi avversario.

Per parlare del match e non solo è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni un doppio ex: Federico Marchetti. L'ex portiere biancoceleste è rimasto nel cuore di ogni tifoso biancoceleste e come ci ha detto lui resterà “un legame eterno sancito dalla Coppa Italia vinta contro la Roma”.

