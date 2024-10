Genoa, Gilardino: "contro la Lazio sarà una partita difficile ma sono ottimista"

Domani pomeriggio, il Genoa scenderà in campo all’Olimpico per affrontare la Lazio nella nona giornata di campionato. Questa sfida rappresenta un importante banco di prova per i rossoblù, reduci da un periodo di alti e bassi e desiderosi di confermare i progressi fatti. In vista dell’incontro, il tecnico Alberto Gilardino ha affrontato in conferenza stampa le problematiche legate agli infortuni e le strategie per affrontare una squadra di grande qualità come la Lazio. Di seguito le sue parole rilasciate in conferenza stampa:

Fraioli

Aggiornamenti sugli infortuni

Il tecnico rossoblù, Alberto Gilardino, ha fornito un quadro sugli infortuni della squadra, evidenziando le assenze di Gollini, Messias, Ekuban, Vitinha e Bani, oltre alla nota situazione di Malinovskyi.

"Purtroppo, Ekuban ha subito un nuovo problema muscolare in allenamento. È un vero peccato, stava tornando in forma. Recuperiamo Badelj, e sto valutando se schierarlo dall'inizio o usarlo a partita in corso, dato che abbiamo quattro partite in dodici giorni."

Preparazione per la Lazio

Gilardino ha anche parlato della prestazione della sua squadra nel finale contro il Bologna, sottolineando la qualità degli avversari che andrà ad affrontare allo Stadio Olimpico di Roma.