Sabatini: "Magari la Lazio prendesse Fazzini! Sul derby..."

Walter Sabatini è stato ospite ai microfoni di Radio Laziale, dove ha discusso del derby, del mercato e ha tracciato un bilancio complessivo di questa prima parte di stagione.

Quando la Lazio ha preso Castrovilli ero contento, lui è un giocatore irrisolto che non ha mai scritto definitivamente la sua storia. È di grandissimo futuro, ma gli è scoppiato in mano. Ha le qualità vere, ma sono convinto che potrà vincere tutte le sue scommesse. Valeva la pena tentare. Fazzini? È un giocatore che mi piace. Ma magari lo prendesse, è formidabile.

Tchaouna? Lui è un giocatore un po' bizzarro. Lo dico con rammarico perché gli voglio bene, sa giocare a calcio e poteva diventare fondamentale per la Lazio. Lui si smarrisce, si fa inghiottire dal campo, deve imparare a gestire la sua partita e gli scatti con i rallentamenti che gli servono per recuperare fiato rientrare in azione. Però è un talento vero, la gente deve essere paziente con lui. L'allenatore non lo deve mollare un centimetro, lo deve costringere a mettere lo stesso impegno che dovrebbe mettere in una finale.