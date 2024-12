Lazio, le clausole rescissorie dei giocatori in rosa

l valore dei gioielli biancocelesti

La Lazio ha imposto clausole rescissorie importanti su alcuni dei suoi giocatori più promettenti e talentuosi, dimostrando di voler proteggere il proprio patrimonio tecnico. In cima alla lista troviamo Tijani Noslin, valutato ben 70 milioni di euro, seguito da Loum Tchaouna con una clausola di 60 milioni. A seguire, Niccolò Rovella, Mateo Guendouzi e Boulaye Dia, tutti con una clausola fissata a 50 milioni di euro. Queste cifre sottolineano la volontà del club di mantenere alta la competitività e di dissuadere eventuali pretendenti.

Una strategia per blindare i talenti

Con queste clausole rescissorie, la Lazio adotta una chiara strategia per blindare i suoi giocatori più importanti e giovani promesse. L'obiettivo è duplice: da un lato, proteggere il club da offerte poco vantaggiose, e dall'altro, valorizzare economicamente il talento dei propri calciatori. Clausole come quelle di Noslin e Tchaouna rappresentano un messaggio chiaro: chi vuole portare via i gioielli biancocelesti dovrà essere disposto a investire cifre significative. Una scelta che rispecchia la volontà di consolidare la posizione della Lazio tra i club più competitivi.