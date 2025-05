Serie B: il Pisa può tornare in Serie A dopo 34 anni

La sconfitta al San Nicola contro il Bari, il quale lotta per i play off, non ha fermato il Pisa, infatti, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ricomincia a sognare e, dopo circa 34 anni in Serie B, il club è matematicamente promosso in Serie A. La caduta dello Spezia contro la Reggiana è stata necessaria al club nerazzurro, il quale il prossimo anno dovrà affrontare le grandi squadre del Campionato di Serie A.

L'ultima stagione del Pisa in Serie A

Grande festa per il Pisa, il quale dopo tantissimi anni passati a giocare in Serie B può finalmente tornare a scendere in campo nel Campionato di Serie A, infatti, la squadra é matematicamente promossa. L'ultima partita disputata dal club neroazzurro in Serie A risale al 1991, anno in cui il Pisa era guidato da Romeo Anconetani, tuttavia, da quel momento la squadra ha passato varie stagioni difficili, infatti, nonostante circa 3 anni fa il club era vicino alla promozione, la sconfitta contro il Monza ai play-off non aveva permesso ai neroazzurri di ritornare a giocare in Serie A. Adesso la squadra può sperare in un futuro migliore, tuttavia, nella prossima stagione dovrà impegnarsi molto per tentare di trionfare nei match e non tornare dove è stata per tanti anni.

Serie B: la lotta per i play-off

Il Pisa non è l'unica squadra matematicamente promossa in Serie A, infatti, anche il Sassuolo potrà sicuramente ritornare, al contrario sei club dovranno lottare duramente per tentare di vincere nei play-off. Il futuro dello Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Palermo e Bari ancora non è certo e i loro tecnici sperano di poter fare dominare il campo alle proprie rose per vivere una stagione in Serie A. Oltre all'incontro tra il Cremonese e il Sassuolo in programma oggi alle 19:30, il 9 manzo le squadre dovranno scendere in campo per affrontare il loro avversario, infatti, si disputerà Spezia-Cremonese, Juve Stabia-Reggiana, Cittadella-Bari e Sassuolo-Catanzaro, ma non solo, il Palermo scenderà in campo contro il Frosinone mentre il Pisa dover affrontare il Sudtirol.