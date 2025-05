Serie A, Monza: niente più speranze per il club di Alessandro Nesta

Dopo la terribile sconfitta contro la Dea, incontro terminato 0-4 per il club di Gasperini, non ci sono più speranze per il Monza, infatti, la squadra è matematicamente retrocessa e nella prossima stagione la rosa guidata dal tecnico Alessandro Nesta scenderà nel campo di Serie B. Il Pisa e il Sassuolo, invece, sono state ufficialmente promosse e nella stagione 25/26 affronteranno le grandi squadre militanti in Serie A.

Monza: la stagione della squadra

La stagione 24/25 sicuramente non porta il nome del Monza, infatti, la squadra l'anno prossimo non potrà scendere in campo nel Campionato di Serie A, ma al contrario dovrà affrontare i club militanti in Serie B. Sono in totale 24 le sconfitte subite dal Monza quest'anno, per quanto riguarda i pareggi, invece, se ne contano 9, non ottimi risultati, tuttavia, nel bilancio del club risultano anche 2 vittorie, la prima a casa del Verona e la seconda risale al 13 gennaio nel match contro la Fiorentina.

Serie A: la situazione in classifica

Mancano soltanto 3 partite per concludere il Campionato e, soprattutto, per scoprire il destino delle squadre, infatti, 3 dovranno retrocedere, tra cui il Monza, mentre altre potranno accedere in Champions, Europa o Conference League. A dominare la classifica c'è il Napoli con 77 punti, l'Inter, invece, dopo la sconfitta contro i giallorossi, è quota 74. Al 3°posto c'è l'Atalanta con 68 punti, mentre la Lazio, dopo la vittoria contro l'Empoli, è salita in 4a posizione con 63 punti. In 5a posizione si trova la Juventus a quota 62, tuttavia, i bianconeri scenderanno in campo oggi alle ore 20:45 a casa del Bologna, squadra che occupa il 6° posto insieme alla Roma, la quale al momento sta affrontando la Fiorentina, in 7a posizione. Il Milan, invece, si trova a 54 punti, ben 13 rispetto alla prima classificata. A rischiare la retrocessione ci sono l'Empoli e il Venezia, ad un punto di distacco dal Lecce e a 6 dal Parma. Con il Campionato quasi il termine le squadre dovranno lottare ancora più duramente per tentare di entrare in Europa o per non retrocedere in Serie B.