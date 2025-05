D'Aversa: "La Lazio lotta per un posto in Champions ma ero convinto di fare il risultato"

Il match Empoli-Lazio è terminato con la vittoria del club di Baroni, merito della rete di Boulaye Dia durante il primo minuto di gioco. Grazie a questo risultato le aquile volano in quarta posizione mentre l'Empoli rischia ancora la retrocessione in serie B. In merito alla partita si è espresso il tecnico Roberto D'Aversa in conferenza stampa.

D'Aversa in conferenza stampa

Sulla sconfitta

Per far meglio bastava non concedere il primo gol. L'errore commesso dal nostro giocatore è dato da un suo problema fisico nel pre gara probabilmente. L'arbitro penso che sia uno dei migliori in Italia, ma la sua è stata una scelta affrettata sul rosso. Avevo difficoltà numerica a centrocampo ma siamo qui a fare gli stessi discorsi, a rimproverarci sul non portare il risultato. Ma è stata una prestazione contro una grande squadra, ho fiducia. Se una squadra si gioca alla pari con 10 assenze, in inferiorità numerica, a pareggiare seppur in fuorigioco per pochi centimetri, non possiamo essere soddisfatti ma con le qualità dopo il primo gol possiamo giocare con chiunque.

Sul rammarico

Il rammarico è che i ragazzi hanno fatto una buona gara ma non dovevamo subire gol. In mezzo giocavano due giocatori con qualità diverse, giocare contro Guendouzi e Rovella, molto forti, il piano tattico salta. Subire un gol così subito fa saltare il piano tattico, ma nell'intervallo gli avevo chiesto di non compromettere ulteriormente una gara già compromessa.

Sulla rosa dell'Empoli

Sono stati bravi a giocarsela fino al 94', ma non volevo che venissero compromesse altre gare. Io non voglio mai creare alibi, ma non c'è bisogno di fare gli esibizionisti dove c'è una protesta su un recupero. Dobbiamo lavorare su noi stessi. Non possiamo dare vantaggi agli avversari, soprattutto a una squadra come la Lazio.

Su Esposito e sulla squadra

Non pensiamo sui singoli, esiste il noi. Sambia era un dubbio che mi portavo avanti, tra lui e Solbakken. Volevo giocatori che potevano ripartire con Cacace e Pezzella, che andassero in profondità. Ieri Esposito ha avuto un problema muscolare, non l'ho voluto rischiare. Bisogna ragionare sugli aspetti positivi. Sapevamo che il nostro era un percorso difficile, ce lo siamo complicato per infortuni e valutazioni ma dobbiamo ragionare che abbiamo modo di raggiungere il nsotro obiettivo. Fino all'ultima goccia di sudore dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo. Per quello che vedo i ragazzi meritano la salvezza.

Sulla mentalità

Ora conta l'aspetto mentale. Il fatto di essere rimasti in partita, di non aver perso la testa, di vedere un giudice sportivo dare una giornata a Grassi a partita finita, nella gara di oggi credo che i miei ragazzi l'hanno vissuta come un episodio ingiusto... un arbitro internazionale non può essere così frettoloso.

