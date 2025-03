Europa League, Lazio-Viktoria Plzen: un dato favorevole per la squadra biancoceleste

È in arrivo una nuova sfida per la rosa biancoceleste, infatti, domani 13 marzo alle ore 18:45 si disputerà Lazio-Viktoria Plzen allo stadio Olimpico, partita che deciderà quale tra le due squadre potrà accedere ai quarti di finale e continuare a combattere sul palcoscenico europeo. Dopo aver trionfato in Repubblica Ceca, nel match del girone d'andata, la rosa di Baroni non smetterà di lottare per tentare di colorare la Coppa di biancoceleste. Oltre all'avere a disposizione quattro calciatori che hanno realizzato più di una rete e fornito più di un assist in Europa League, vale a dire, Castellanos, Pedro, Dele-Bashiru e Isaksen, sembra esserci un dato a favore della Lazio.

Lazio-Viktoria Plzen: il dato favorevole alla squadra biancoceleste

Dopo il pareggio in Serie A contro l'Udinese, la rosa biancoceleste ha una nuova occasione per farsi valere. L'Europa League, per due volte nella stagione attuale, ha permesso alla squadra di riscattarsi dopo una delusione in campionato, infatti, in seguito alla caduta contro la Fiorentina e la Juventus erano arrivati i trionfi contro il Dinamo Kiev e il Twente. La competizione europea, fino ad ora, ha prodotto effetti positivi sulla Lazio, infatti, il primato nella prima fase costruito tra 6 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta ha permesso alla rosa biancoceleste di accedere direttamente agli ottavi di finale.

