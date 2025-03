Rambaudi: "Arrivare fra le prime quattro per la formazione di Baroni sarebbe uno scudetto"

La squadra biancoceleste sta svolgendo una grande stagione in UEFA Europa League, infatti, si è sempre mantenuta alla vetta della classifica ed ha potuto guardare le altre squadre dall'alto, tuttavia, il match in programma per domani 13 marzo alle ore 18:45 contro il Viktoria Plzen, partita valida per il girone di ritorno degli ottavi di finale, stabilirà quale tra i due club potrà proseguire il suo cammino ai quarti di finale e tentare di alzare la Coppa. Dopo aver condotto una strabiliante stagione e aver terminato il match in Repubblica Ceca 1-2, la rosa guidata da Baroni lotterà duramente per tentare di vincere la competizione europea. In Serie A, invece, la Lazio si colloca in 5a posizione e ad un solo punto di distacco dal Bologna, al 6° posto, e dalla Juventus, squadra in 4a posizione. Riguardo la stagione della rosa si è espresso Roberto Rambaudi, ex attaccante biancoceleste, ai microfoni di La Gazzetta dello Sport.

Lazio - Depositphotos

Roberto Rambaudi a La Gazzetta dello Sport

Sul significato dei quarti di finale per la Lazio

Valorizzerebbe il percorso che sta facendo. Ha vinto il girone e si è messa nelle condizioni di avere un tabellone favorevole. Vincere anche il primo turno a eliminazione diretta darebbe alla squadra più certezze. La Lazio ha l'obbligo di migliorare di gara in gara. Senza pensare a lungo termine per non perdere la concentrazione sulle singole gare. La squadra sta crescendo proprio perchè pensa a fare un passo per volta. Soltanto in semifinale sarà giusto pensare già alla finale. Ora è presto.

Sul momento della squadra biancoceleste

Si sta dimostrando squadra. Nelle difficoltà la Lazio fa partite serie. Rischia e concede poco. Non ha realizzato molti gol, ma solo per la mancanza di qualità in attacco dovuta alle assenze. Castellanos, Rovella e Nuno Tavares sono il 30% della squadra. Giocare senza di loro, contro l'Udinese non era semplice. Rovella nel suo ruolo è il numero uno in Italia, la sua assenza si fa sentire.

Riguardo la posizione della Lazio per la corsa Champions