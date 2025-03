Champions League: dove vedere gli ultimi 4 match degli ottavi di finale

Gli ottavi di finale di Champions League stanno per giungere al termine, stasera si decideranno le 4 squadre che potranno accedere ai quarti di finale, dove incontreranno le vincitrici dei match disputati ieri 11 marzo. Il Real Madrid, dopo aver trionfato 2-1, dovrà riaffrontare l'Atletico Madrid, mentre l'Arsenal è in grande vantaggio rispetto il PSV Eindhoven, infatti, il match d'andata si era concluso 1-7 a favore della squadra inglese. Borussia Dortmund-Lille era terminata con un pareggio, unico del girone d'andata, perciò entrambe le squadre hanno pari possibilità di vittoria. Il Club Brugge, invece, era stato sconfitto dall'Aston Villa e aveva terminato il match 1-3. Al termine degli ultimi incontri si scopriranno tutte le 8 squadre vincitrici, le quali avranno ancora una possibilità di vincere la Coppa.

Fraioli

Champions League: le 4 squadre passate ai quarti di finale

Ieri 11 marzo si sono disputati i primi 4 match del girone di ritorno della Champions League e le prime squadre ad accedere ai quarti di finali della competizione sono state decise. Il Liverpool, dopo aver trionfato nel match d'andata, ha subito un gol dal Paris Saint-Germain ed è stato eliminato ai calci di rigore, mentre il Bayern Monaco ha terminato il match contro il Bayer Leverkussen con un totale di 5 reti di distacco. L'Inter aveva vinto 0-2 nel girone d'andata contro il Feyenoord e, in seguito al trionfo di ieri sera per 2-1, entra ai quarti di finale. Il Barcelona, invece, chiude l'incontro con il Benfica 3-1, risultato che si somma al 0-1 dell'andata. Le ultime partite di stasera stabiliranno le ulteriori 4 squadre che avranno accesso alla fase successiva della competizione e potranno continuare il loro percorso per tentare di trionfare.

