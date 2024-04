Cambiaso sulla Coppa Italia: “La Lazio non starà a guardare. Dovremo…”

Intervenuto al margine di un evento tenutosi all’Adidas Originals Flagship Store di Milano in collaborazione con le stiliste Swedish Girls, il laterale juventino Andrea Cambiaso ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti.

Tra i vari temi toccati, si è finiti inevitabilmente a parlare dell’importante ritorno della Semifinale di Coppa Italia che si giocherà tra Lazio e Juventus. L’appuntamento è fissato per martedì 23 aprile alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. I bianconeri si sono portati a casa l’andata per 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic e ora la Coppa nazionale diventa un importante obiettivo per la compagine torinese, vista anche la stagione tutto sommato deludente. D’altro canto la Lazio ha idee diverse, e proverà fino all’ultimo a rifilare uno smacco nei confronti dell’avversario dopo che oggi, con l’ufficialità di Felipe Anderson al Palmeiras, già gliene è stato inflitto uno in maniera indiretta. Il brasiliano infatti, ha scelto un ritorno in patria a discapito di un futuro tra le fila bianconere, futuro che a detta di tutti sembrava essere già scritto a Torino.

