E' rimasto nel cuore di tutti i laziali Lucas Leiva, arrivato nel luglio 2017 per sostituire Lucas Biglia: ha collezionato 198 presenze condite da 4 gol ma soprattutto alzando al cielo 3 trofei sotto la gestione Inzaghi. Un leader in campo che anche con mister Sarri ha trovato minutaggio, lasciando la Lazio nella stagione 2021/2022. Sul suo profilo Instagram, Lucas Leiva ha reso noto un incontro avvenuto in Brasile con l'ambasciatore Italiano, il quale anche lui è un tifoso della Lazio. In seguito la foto tra i due: