Calciomercato Lazio, il Bologna fa sul serio per Tchaouna: i dettagli

La Lazio domenica ha subito l’ennesima battuta d’arresto di questo periodo è sempre allo stadio Olimpico, questa volta contro una Fiorentina determinata nel riprendere a vincere dopo un mese e mezzo di k.o. La squadra di Baroni ha sbagliato l’approccio alla partita e ne ha pagato le conseguenze per tutto il match, non riuscendo Risollevarsi dai due goal subiti nei primi 20 minuti. Bisognerà lavorare molto su questo aspetto, dato che sono oramai 20 i Goal subiti all’inizio di un match.

Tchaouna verso il Bologna

Per quanto riguarda il calciomercato, uno dei giocatori che non si è particolarmente imposto nella formazione di Baroni è proprio il giovane ex Salernitana Loum Tchaouna. Una delle squadre di Serie A ha puntato gli occhi sul francese in questa sessione di calciomercato invernale. Si tratta del Bologna di mister Italiano che quest’anno, grazie al quarto posto dell’anno scorso, disputa la Champions League e proprio domani incontro allo Sporting Lisbona per l’ultima gara della massima competizione europea. Italiano vuole rinforzare l’organico, trovare un sostituto valido a Orsolini in caso di assenza: Tchaouna sembrerebbe il profilo perfetto. I club, Bologna e Lazio, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, stanno lavorando per capire la fattibilità della situazione.

I dettagli di un’eventuale operazione e il nodo Casale

Il giovane francese è arrivato alla Lazio quest’estate, acquistato per 8 milioni dalla Salernitana. Nonostante le alte aspettative, il giovane non ha trovato sufficiente spazio in questa prima parte di campionato per adesso ha collezionato 423 minuti in serie A e 428 in Europa League. Oltretutto, Lazio e Bologna hanno in ballo l’affare di Niccolò Casale, difensore preso in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni e che diverrebbe obbligo se la squadra emiliana si qualificasse in Europa. Tra Lazio valuta ciò a livelli alti: un prestito con obbligo aprirebbe le porte, anche se il Bologna preferirebbe con diritto.