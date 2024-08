ESCLUSIVA | Calisti: "Baroni è molto bravo, ma il problema è la qualità della rosa. Lotito…"

Il calciomercato è aperto ormai da più di un mese e le squadre di Serie A stanno ormai definendo le loro rose che il week-end del 17/18 agosto scenderanno in campo per la prima volta dopo lo stop estivo.

La Lazio ha cambiato tantissimo: ha visto andare via colonne portanti dello spogliatoio come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson puntando su ragazzi giovani con la speranza di coltivare il loro talento e che quest'ultimo possa sbocciare.

Per commentare la situazione della Lazio, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni l'ex giocatore biancoceleste, Ernesto Calisti.

Baroni so che è molto bravo, è un ottimo allenatore, il problema è la qualità della rosa: si sono persi giocatori importanti di carisma e qualità, che in questa Lazio non vedo per quel poco che ho osservato in queste prime amichevoli, mi sembrano dei buoni giocatori ma a livello di qualità la Lazio ha perso moltissimo e non è stato fatto niente per cercare di portare questo livello di qualità più in alto. Sono dei buoni giocatori, ma è tutto ancora in cantiere, non è una Lazio competitiva per i primi 5-6 posti poi ovviamente spero di sbagliarmi e che questo possa accadere. Vedo una Lazio al di sotto dello standard delle prime 5-6 in campionato.