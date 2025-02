Dopo la trattativa sfumata per l'acquisto del centrocampista Cesare Casadei, ex calciatore del Chelsea e nuova risorsa del Toro, la dirigenza della Lazio ha stupito tutti con due nuovi acquisti: il mediano Reda Belahyane, proviente dal Verona, e il difensore centrale Provstgaard Nielsen, capitano del Vejle BK. I due nuovi membri della rosa saranno delle ottime risorse che il mister Baroni potrà sfruttare nel suo gioco, soprattutto ora che la Lazio è scesa in 5a posizione insieme alla Fiorentina.

L'altro talento di Provstgaard

Il centrale Provstgaard Nielsen sembra non essere soltanto un calciatore promettente, infatti, il nuovo biancoceleste è anche un campione di FIFA. Provstgaard, con il nickname OliverPN, ha vinto nel 2021 la eChampions League, vale a dire, il torneo internazionale di eSports. Il difensore centrale è il primo calciatore della storia della Serie A ad aver vinto un torneo Major FIFA, oggi chiamato EA Sports FC.

Provstgaard Nielsen: il nuovo centrale biancoceleste

Il centrale Provstgaard ha gli stessi manager dell'attaccante biancoceleste Gustav Isaksen, inoltre, la Lazio per il suo acquisto ha dovuto lottare contro altre squadre italiane. Il danese, arrivato nei biancocelesti in prestito con obbligo di riscatto, aveva suscitato l'interesse anche dei dirigenti del Lecce, Bologna e Pisa, tuttavia, alla fine è stata la Lazio a vincere il match e a portarlo nella propria squadra. Provstgaard, classe 2003, è attualmente il capitano della Nazionale Under 21 della Danimarca, con la quale ha collezionato 19 presenze e messo a segno 3 reti, oltre a ciò, il mediano è il capitano della propria squadra, vale a dire il Vejle BK.