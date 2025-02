ROMA - I migliori affari di mercato, a volte, sono quelli che sembrano impossibili. Così, mentre il sogno Casadei sfuma verso Torino, Lotito si muove e porta a casa Belahyane e un giovane talento danese: Provstgaard. Una svolta inattesa per la Lazio, che si appresta a chiudere con fuochi d'artificio il penultimo giorno di mercato.

Il presidente biancoceleste, come riportato da Il Messaggero, ha visitato Formello ieri, caricato la squadra per la trasferta di Cagliari e messo a segno due colpi in poche ore: "Nessuno se lo aspettava, ma io faccio i fatti, gli altri parlano."

Lotito sorprende tutti: arrivano Belahyane e Provstgaard

Con 1.000 partite da presidente della Lazio dal 2004, Lotito celebra il traguardo siglando il contratto per il regista marocchino Belahyane. Un capolavoro strategico da 9 milioni più bonus: il pagamento sarà posticipato oltre il 30 giugno. La finta riapertura su Fazzini e il mancato affondo di club come Rennes e Marsiglia hanno permesso al Verona di abbassare il prezzo, inizialmente fissato a 15 milioni.

Oggi il giocatore è atteso per le visite mediche e la firma sino al 2030. Descritto dall’ex allenatore Pires come un centrocampista "sfrontato e sempre al centro del gioco", Belahyane ha già dimostrato il suo valore con 22 presenze e 2 assist in Serie A.

Strategie di mercato: affari chiusi e slot da risolvere

Ma la sorpresa non finisce qui: in extremis arriva Provstgaard, difensore danese classe 2003, 194 centimetri per 70 chili, ex capitano della nazionale Under 21 danese con 19 presenze e 3 reti. Contratto fino al 2030 e affare da 5 milioni più bonus. Fabiani lo ha strappato a Lecce e Pisa per completare il reparto difensivo della Lazio.

Intanto restano alcune situazioni da risolvere per gli slot di Serie A e le competizioni europee. Castrovilli rimane fuori lista, mentre Hysaj sarà reintegrato. Per il contesto internazionale, Luca Pellegrini rischia l’esclusione dopo il no al Como.

Infine, è stata rifiutata un'importante offerta del PSV per Tchaouna, e il Sassuolo non ha accettato di coprire l'intero ingaggio di Basic. Il mercato si chiude così, con due acquisti importanti e un Lotito che ancora una volta ha saputo sorprendere.