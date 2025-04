Il Milan ha scelto: svelato il nuovo direttore sportivo, c'è l'accordo verbale

Il Milan ha preso la sua decisione: Fabio Paratici sarà il prossimo direttore sportivo rossonero. L'ex Juventus è il profilo scelto da Giorgio Furlani per riportare il sereno in casa Milan.

L'accordo verbale tra il Milan e Paratici

È ancora presto per l'annuncio ufficiale, ma tra il Milan e Fabio Paratici è stato raggiunto l'accordo verbale. Ora sta tutto nelle mani dei legali per valutare il contratto e le eventuali clausole.

Un momento delicato per il Milan

Il club di Milanello sta infatti attraversando una stagione travagliata, tra insuccessi, esoneri e risultati deludenti, il Milan non centrerà probabilmente neanche la qualificazione alla prossima Champions League: sono sei le squadre a contendersi l'ambito quarto posto, tra le quali i rossoneri rappresentano il fanalino di coda al nono posto in classifica con 47 punti. Il classe 1972, attualmente ancora consulente esterno del Tottenham, potrebbe rilevarsi la scelta più adeguata in un momento così complesso.