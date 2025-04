Baroni gestisce ancora. Differenziato per Taty e Ibra: le ultime da Formello

Dopo la seduta di scarico di ieri con tutti i titolari, che hanno giocato contro il Torino, tenuti a riposo, questo pomeriggio la Lazio è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello per iniziare ad inquadrare il big match in programma domenica al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gasperini, reduce da due sconfitte.

Le condizioni del gruppo e gli assenti

Baroni sfrutta la settimana di tempo a disposizione per gestire le energie visto qualche problemino fisico di alcuni giocatori non al 100% e soprattutto in vista dei tanti impegni ravvicinati che permetteranno pochissimi allenamenti alla squadra con quattro partite una più importante dell'altra in appena dieci giorni. Oggi non si sono visti: Hysaj, Marusic, Guendouzi (salterà la gara contro l'Atalanta per diffida), Belahyane, Isaksen, Pedro, Noslin ed il lungodegente Patric. Si rivedono Castellanos ed Ibrahimovic che hanno svolto allenamenti differenziati: il primo con tanto di scarpini e utilizzo del pallone, già in campo prima dei compagni, mentre per il trequartista tedesco prettamente lavoro fisico.

L'allenamento e le prove

Baroni ha lasciato a riposo, quest'oggi, i giocatori non al 100% della condizione, ciò gli ha permesso di provare gli altri effettivi andando a disegnare una difesa con Lazzari e Tavares sulle fasce supportati da Gila e Provstgaard al centro, che si alternavano con Gigot e Romagnoli, mentre Pellegrini dava il cambio al terzino portoghese. In mediana, vista l'assenza certa per squalifica di Guendouzi contro la Dea, sta facendo rodare la coppia Rovella-Vecino. In attacco da prima punta, oggi, si è mosso Dia supportato da Dele-Bashiru in veste di trequartista/mezzala con Zaccagni e Tchaouna a muoversi da ali.

C'è ancora tempo per preparare la partita di Bergamo e anche domani si continuerà a testare il gruppo per trovare lo scacchiere tattico migliore.