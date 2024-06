EURO 2024 | Darmian: "Serve equilibrio, con la Croazia non ci accontentiamo del pari…"

Antivigilia della sfida da dentro o fuori che si giocherà lunedì sera tra Italia e Croazia al Lipsia Stadium dove ieri sera si è disputata Francia-Olanda.

Intervenuto in conferenza, Matteo Darmian si è soffermato con i giornalisti presenti in sala sugli aspetti da migliorare in vista della sfida contro la Croazia e della situazione nel gruppo della Nazionale predicando calma e assicurando il massimo impegno nella sfida di lunedì dicendo di non volersi accontentare di un pareggio che pur sarebbe sufficiente alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

La conferenza stampa di Darmian

Spalletti dopo Spagna-Italia



"In questi giorni stiamo analizzando quanto fatto nella partita scorsa per non ripetere gli errori commessi e per preparare la gara contro la Croazia nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la condizione fisica posso direi che stiamo bene e ci prepareremo a questa gara con la giusta voglia e determinazione".

Sulla Croazia



"Noi cercheremo di fare la nostra partita, di mettere in campo le nostre qualità. L'avversario di lunedì è molto forte e ha esperienza, hanno giocatori di qualità e sono molto forti. Bisognerà stare attenti, però allo stesso tempo servirà fare la nostra partita con le nostre armi, sono sicuro che potremo metterli in difficoltà".

Il gruppo squadra



"E' normale che dopo una sconfitta ci sia sempre un po' di delusione, di rammarico. Volevamo fare meglio, ma avevamo contro una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Dalle sconfitte si può imparare molto, dovremo essere bravi a non ripetere gli stessi errori e andare in campo con la giusta voglia e determinazione".

Il blocco Inter ed il modulo in Nazionale



"Non credo sia un problema, tutti i miei compagni credo abbiano qualità importanti. Non conta tanto il modulo, conta ciò che chiede il mister e cerchiamo di trasferirlo in campo mettendo dentro tutto ciò che ci viene chiesto da parte sua".

Dal punto di vista emotivo cosa vi ha tolto questa sfida contro la Spagna?



"Credo ci voglia sempre un po' di equilibrio, dopo una vittoria non bisogna comunque esaltarsi troppo così come dopo una sconfitta non è tutto da buttare. Dobbiamo essere più equilibrati, dobbiamo imparare dagli errori e trasferire in campo la delusione per giocare al meglio contro la Croazia".

Nuovamente su Spalletti

"Il mister ci ha trasmesso e detto ciò che pensava, è stata una sconfitta arrivata dopo una gara non giocata come volevamo ma dobbiamo anche essere consapevoli della nostra forza e dimostrarla già dalla partita contro la Croazia. Altre nazionali possono avere qualità individuali maggiori delle nostre, ma noi a livello di gruppo abbiamo valori importanti e lo vogliamo dimostrare".

I possibili incroci agli ottavi



"Questi discorsi non si stanno ancora facendo in questo gruppo, credo sia ancora presto. E' sbagliato pensare di avere due risultati su tre a disposizione, scenderemo in campo solo per la vittoria".

Pensa di poter giocare contro la Croazia?



"Sono scelte che spettano al mister, le scelte che farà saranno per il bene della squadra e della nostra Nazionale. Io come ho sempre fatto sono a disposizione e se verrò chiamato in causa cercherò di dare il mio contributo per avanzare in questo Europeo".

Mancata ferocia contro la Spagna?