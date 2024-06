GdS | Lazio, prima offerta per Samardzic: l'Udinese prende tempo

La Lazio sta considerando diversi giocatori per rafforzare la squadra di mister Baroni, e tra questi c'è Lazar Samardzic. L'Udinese ha valutato il centrocampista serbo-tedesco intorno ai 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha presentato una prima offerta di 15 milioni di euro più bonus. Per ridurre l'esborso economico, la Lazio potrebbe includere due giocatori come contropartite tecniche, Cancellieri e Basic, mantenendo comunque alta la valutazione di Samardzic. L'Udinese sta attualmente valutando queste proposte, ma non ha ancora dato una risposta.