Caressa su Romagnoli: "Sembrava essere un giocatore destinato al tramonto e invece.."

Come di consueto dall'inizio di questa stagione, il noto telecronista sportivo Fabio Caressa ha pubblicato un video YouTube in cui dice la sua personalissima Top 11 di giornata.

Dopo le molteplici presenze di Tavares, per la dodicesima giornata uno dei top difensori e il difensore della Lazio Romagnoli. Ecco il pensiero del telecronista.

Anche perché la squadra è offensiva e la difesa spesso si trova a difendere uno contro uno e Romagnoli sta giocando con una continuità tale che dovrà far pensare ad un ritorno in Nazionale, perché è un uomo che da grandissima esperienza al reparto.

C'è stato un periodo della sua carriera in cui non si esprimeva al meglio. Non so se era un problema fisico, psicologico o entrambe. Forse non era responsabilizzato nella giusta maniera, mentre ora si sente proprio al centro del progetto Lazio e sta facendo una grandissima stagione.