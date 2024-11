CdS | Stasera Belgio-Italia: il biancoceleste Rovella si prepara all’esordio con la Nazionale

Stasera l’Italia di Spalletti scenderà in campo a Bruxelles contro il Belgio per la sfida valida per la quinta giornata di UEFA Nations league 2024-2025. L’Italia si trovano in gruppo due della lega a (dove figurano le formazioni europee più competitive), con 10 punti, seguita da Francia con 9, Belgio con 4 e Israele ancora fermo a 0. La formazione belga, proprio stasera, davanti ai propri tifosi, tenterà la vittoria per evitare di dover giocare i play-off.

Spalletti prepara l’esordio di Rovella

Tra i calciatori biancocelesti italiani, soltanto il centrocampista Nicolò Rovella, durante questa pausa delle nazionali, è stato convocato da mister Spalletti per contribuire alle partiti di Nations league.per il giovane si è trattato della prima convocazione in carriera, risultato del percorso di crescita effettuato con la Lazio e delle prestazioni convincenti di questo inizio di stagione. Quest’anno novella è uno dei punti fermi della Lazio e del centrocampo biancoceleste. Numerosi dati lo confermano come i chilometri compiuti in campo, la corsa, il recupero dei palloni, ma soprattutto la concentrazione e la carica durante le partite. Il classe 2001, molto probabilmente, stasera potrà esordire con la maglia della Nazionale. Secondo il Corriere della Sport, mister Spalletti avrebbe scelto di puntare su di lui per il match odierno, rispetto ad altre scelte come Locatelli.

