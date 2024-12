FORMELLO | Lecce-Lazio: tornano Dia e Castellanos in attacco

La parola d’ordine in casa Lazio per la trasferta di Lecce è reagire. È ancora viva la batosta contro l’Inter con i biancocelesti che hanno sempre dimostrato di sapersi rialzare in questa stagione. Baroni ritrova Romagnoli così come potrà contare sul ritorno dalla squalifica di Castellanos ma solo il secondo sarà della partita dal primo minuto. L’attaccante argentino guiderà il reparto offensivo con Dia alle sue spalle, due delle tre novità rispetto alla gara di lunedì scorso, Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. L’unico indisponibile è Matias Vecino, ricaduta muscolare per l’uruguaiano, che preclude ogni velleità di ritorno al 4-3-3. In mediana quindi confermati Guendouzi e Rovella con Dele-Bashiru e Castrovilli in panchina. Dietro la terza novità con Lazzari che vince il ballottaggio con Marusic per una maglia da titolare, sul versante opposto ci sta Nuno Tavares mentre al centro si muoveranno ancora Patric e Gila a protezione di Provedel. Il numero trentaquattro ha smaltito la congestione che lo ha obbligato al cambio contro i nerazzurri così come è a completa disposizione Samuel Gigot.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Pedro, Noslin.

Squalificati: -

Diffidati: Gila, Isaksen

Indisponibili: Vecino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All.: Marco Giampaolo.

A disposizione: Samooja, Fruchtl, McJannet, Oudin, Rebic, Helgason, Bonifazi, Pierret, Ramadani, Hasa, Sansone, Kaba.

Squalificati: -

Diffidati: Rafia

Indisponibili: Banda, Palmard, Gallo, Gaspar, Gonzalez, Pierret.

ARBITRO

Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Assistenti: Ciro Carbone (sezione di Napoli) – Giorgio Peretti (sezione di Verona)

IV uomo: Paride Tremolada della sezione di Monza

VAR: Francesco Meraviglia (sezione di Pistoia)

AVAR: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)