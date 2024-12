Potrebbe essere così la maglia della Lazio per i 125 anni FOTO

Ieri il Messaggero annunciava che presto sarebbe stata svelata la maglia celebrativa per i 125 anni della SS Lazio. Oggi la redazione di LazioPress.it ha ottenuto in esclusiva alcuni dettagli su come potrebbe essere questa maglia ed ha realizzato una bozza.

Basandoci sulle informazioni raccolte, abbiamo provato a realizzare una ricostruzione visiva che potrebbe avvicinarsi al design definitivo, sapendo che i dettagli potrebbero non essere quelli. Sulla maglia molto probabilmente ci sarà il logo del designer Gratton, usato dalla Lazio dal 1979 al 1982.

Il logo

A partire dal 1979, grazie alla partnership con il maglificio Pouchain, promotore delle moderne strategie di merchandising nel calcio italiano, la Lazio introdusse un nuovo stemma, lo stesso che molto probabilmente sarà presente sulla maglia celebrativa dei 125 anni. Ideato da Piero Gratton, il logo presentava un’aquila stilizzata di colore azzurro, successivamente ricamata anche sulle divise ufficiali. Si tratta di uno stemma dal design grafico moderno e innovativo, caratterizzato da un aquilotto stilizzato in volo, di colore azzurro scuro con una bordatura bianca. A completare il logo, viene aggiunto il nuovo marchio del club, con la scritta "ss lazio" in caratteri minuscoli e squadrati, utilizzato per la prima volta anche a scopi commerciali.

