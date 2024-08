Chiesa-Besiktas, il vice presidente turco rivela la cifra richiesta dalla Juventus ma l'agente smentisce

Le recenti dichiarazioni attribuite a Hüseyin Yücel, vicepresidente del Beşiktaş, riguardo a un presunto interesse per Federico Chiesa hanno suscitato curiosità e dibattiti. Secondo queste affermazioni, il club turco avrebbe mostrato interesse per il giocatore della Juventus, con discussioni sullo stipendio e sulla quota di trasferimento. Tuttavia, Yücel avrebbe precisato che, nonostante l'interesse iniziale, le aspettative economiche per il trasferimento di Chiesa non sono state ritenute ragionevoli dal Beşiktaş, portando il club a ritirarsi dalla trattativa.

Il vicepresidente turco rivela

"Vorrei precisare che lo stipendio del giocatore è di 9 milioni di euro e che il suo club prevede una quota di trasferimento di 15 milioni di euro. Attualmente sono coinvolti 7 club."

Questa ipotetica trattativa ha fatto molto parlare

Ma l'agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, ha prontamente smentito ogni coinvolgimento con il Beşiktaş. Ramadani, attualmente impegnato in altre trattative di mercato a Bergamo, ha dichiarato ai microfoni di gianlucadimarzio.com di non conoscere Hüseyin Yücel né di aver mai intrattenuto discussioni con il club turco riguardo al trasferimento di Chiesa.

Questa vicenda mette in luce le dinamiche complesse e spesso confusionarie del calciomercato, dove voci e speculazioni possono rapidamente diffondersi, anche in assenza di veri e propri negoziati. La posizione dell'agente di Chiesa sembra chiarire definitivamente la situazione, indicando che il giocatore non è destinato ad un trasferimento in Turchia.