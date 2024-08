Oro storico per le Azzurre del Volley, annientati 3-0 gli Usa! Il coach è un ex Lazio...

Un trionfo storico per il volley femminile italiano alle Olimpiadi di Parigi: le ragazze della Nazionale azzurra hanno conquistato il loro primo oro olimpico, battendo in modo netto e perentorio gli Stati Uniti con un 3-0 (25-18, 25-20, 25-17). Una straordinaria Egonu ha guidato le azzurre verso un successo dal prestigio incommensurabile.

Coach Velasco: una vecchia conoscenza…biancoceleste

Il coach Julio Velasco, che aveva già tentato di ottenere l’oro con la sezione maschile, ha finalmente raggiunto questo obiettivo con le donne. L’argentino, noto per la sua esperienza e per il suo passato come direttore generale della Lazio sotto la presidenza Cragnotti dal 1998 al 2000, ha portato alla squadra un successo storico.

Il medagliere italiano

Con questo trionfo il medagliere italiano di questi giochi olimpici sale a 12 ori. Le ragazze dell'Italvolley hanno coronato un ciclo straordinario: basti pensare che fino ad oggi, il miglior risultato ottenuto era stato un 5° posto, raggiunto per tre volte consecutive dal 2004 al 2012. La conquista di questo oro rappresenta quindi un capitolo memorabile e meritatissimo nella storia del volley italiano.

Arrivano i complimenti della Lazio per Velasco: