Baroni: "Oggi un momento di festa, riprenderemo il cammino"

Durante la cena di Natale, che si sta svolgendo al Museo della Civiltà all'Eur, l'allenatore della Lazio, Marco Baroni, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per fare il punto sul momento della squadra e sull'anno trascorso.

Mi dispiace non aver potuto fare in modo che la serata di ieri sera e quella di oggi potessero coincidere con una gioia comune, però, io sono abituato a mettermi dietro la schiena le vittorie, tenendomi addosso le sconfitte perché all'interno ci sono i modi per migliorare me e i miei calciatori, quindi faremo anche questo, è sicuro. Oggi è un momento di festa e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi e sono certo che riprenderemo il cammino.