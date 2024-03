Frosinone-Lazio | Rapuano dirigerà il match

La terna arbitrale per la partita tra Frosinone e Lazio è stata scelta: sarà Rapuano a dirigere il match, con Martusciello alla sua prima esperienza in Serie A sulla panchina della Lazio. L'ambiente nella squadra biancoceleste è immerso nella confusione totale. Tuttavia, questa partita contro un Frosinone in difficoltà potrebbe offrire un'opportunità per ritrovare almeno un po' di equilibrio.



FROSINONE – LAZIO Sabato 16/03 h.20.45

RAPUANO

BERCIGLI – GARZELLI

IV: BARONI

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO