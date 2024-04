SERIE A | Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali del match

Con due anticipi in programma questo venerdì, si apre la 33° giornata del campionato di Serie A. Se alle 20:45 si affronteranno Cagliari e Juventus, alle 18:30, la prima gara del turno, vedrà protagonista la Lazio di mister Igor Tudor. I biancocelesti saranno impegnati in trasferta, con il match contro il Genoa in programma allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La Lazio arriva dal successo interno per 4-1 contro la Salernitana di venerdì scorso, mentre i rossoblù sono reduci dall'1-1 in trasferta contro la Fiorentina andato in scena lo scorso lunedì.

Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Papadopoulos, Badelj, Pittino, Haps.

Allenatore: Alberto Gilardino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Pellegrini, Pedro, Romagnoli, Isaksen, Hysaj, Cataldi, Rovella.

Allenatore: Igor Tudor.

Lazio e Genoa, terza sfida stagionale: i due precedenti tra campionato e Coppa Italia

La sfida di quest'oggi tra Genoa e Lazio sarà il terzo confronto tra queste due squadre in stagione. Il primo risale al 27 agosto 2023, con il successo esterno dei rossoblù per 0-1 all'Olimpico nel match d'andata, valido per la 2° giornata di Serie A. Il secondo invece è il più recente, datato 5 dicembre 2023, con i biancocelesti questa volta ad uscire vittoriosi per 1-0, negli Ottavi di Finale di Coppa Italia.