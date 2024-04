Genoa-Lazio, Vecino: "Dare continuità e cercare di portare a casa i tre punti. Sull'Europa..."

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Genoa-Lazio, gara che aprirà il 33esimo turno del campionato di Serie A. Il match dello Stadio Luigi Ferraris di Genova è in programma alle ore 18:30. Le due squadre, in classifica, sono distanti dieci punti, con la squadra di Tudor al settimo posto con 49 punti, mentre quella di Gilardino si trova al 12esimo posto con 39 punti.

Nel pre partita di Genoa-Lazio, il centrocampista biancoceleste, Matias Vecino, è intervenuto per presentare la sfida in programma tra poco meno di un'ora.

"Sicuramente dovremo fare una partita attenta, concentrata, poi mettere dentro le qualità che i nostri giocatori hanno, cercando di dare continuità a quello di buono fatto nell'ultima partita e portare a casa i tre punti.

Siamo indietro in classifica è vero, ma abbiamo ancora sei partite da giocare, ci saranno incroci tra le squadre sopra di noi, quindi dobbiamo approfittarne. Oggi servirà attenzione, concentrazione, cose che durante il campionato, in alcuni momenti, siamo mancati. Attraverso i risultati, penso che la squadra possa acquisire più fiducia per questo finale di stagione.

Giocare a due o a tre cambia in alcune situazioni, ma ti permette sia di difendere che di attaccare, il mister chiede tanto ai due di centrocampo: di arrivare in area ed attaccare e sfruttare le palle inattive, anche lì si decidono le partite".