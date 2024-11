Nazionali | Gli impegni degli undici convocati biancocelesti

Il campionato si fermerà per la terza sosta in funzione degli impegni delle Nazionali. Undici sono i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Mister Baroni dovrà fare a meno di: Castellanos impegnato con l'Argentina per le qualificazioni ai prossimi mondiali del 2026; Dele-Bashiru con Nigeria e Dia con Senegal per la Coppa d'Africa; Tchaouna con la Nazionale francese U21; Rovella con l'Italia per la UEFA Nations League, come lui sono impegnati per la stessa competizione anche Hysaj con l'Albania, Isaksen con la Danimarca, Mandas con la Grecia, Marusic con il Montenegro, Guendouzi con la Francia, Tavares con il Portogallo Di seguito il calendario degli impegni nelle Nazionali dei biancocelesti.

