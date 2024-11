Lazio, la lunga lista di nomi dei calciatori svincolati

Raramente abbiamo letto una lista di calciatori svincolati così lunga e con nomi di assoluta qualità. Diversi i club in Europa che a causa di mancati risultati o infortuni vanno a pescare qualche rinforzo dall'elenco dei giocatori senza contratti. L'ultima squadra in Italia è stata il Genoa con la vecchia conoscenza del campionato italiano Mario Balotelli. Tanti si domandano, con cognizione di causa, se anche la Lazio terrà presente questa ipotesi. Il motivo di questa deduzione è l'infortunio di Gaetano Castrovilli nello scacchiere del centrocampo di Baroni. L'accaduto dovrà per forza di cose, portare un nome in entrata per quel reparto. Altro dettaglio che porta a pensare all'ipotesi svincolati è il fatto che Lotito da sempre bada molto ai bilanci. Di seguito la lista intera degli svincolati con la loro età, altro fattore importante e di valutazione per i club interessati.

Nella pagina successiva la lista degli svincolati