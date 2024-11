Il ricordo di Gabriele Sandri a 17 anni dalla tragedia: la nota del club

Era l'11 novembre 2007, quando Gabriele Sandri fu ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava nell'autogrill di Badia Al Pino, sull'autostrada Roma-Firenze, in trasferta per andare a vedere Inter-Lazio, una partita che non vedrà mai. Gabbo era seduto sul sedile posteriore quando un colpo di pistola gli tolse la vita ormai diciassette anni fa, a sparare fu un agente di polizia, Luigi Spaccarotella. La memoria di Gabriele Sandri non verrà mai dimenticata, ad ogni partita casalinga o in trasferta i tifosi laziali lo ricordano con cori e striscioni. In occasione dell'anniversario della morte di Gabbo, la società Lazio ha reso omaggio alla sua scomparsa con una nota sul proprio sito ufficiale e con un post sui propri social.

La nota del club

Undici novembre 2007, una data che rimarrà impressa per sempre nella memoria di tutti i tifosi, non solo quelli biancocelesti. Sono passati diciassette anni dal tragico omicidio di Gabriele Sandri, avvenuto nell`area di servizio di Badia Al Pino, in provincia di Arezzo. Gabbo era diretto a Milano, dove la Lazio avrebbe affrontato l`Inter. Non vedrà mai quella partita. "Rideremo ancora col tuo stesso sorriso", la dedica della Curva Nord: sono già passati 17 anni ma noi non ti dimentichiamo.

Il post della società

La Lazio ha dedicato a Gabriele Sandri un post su Instagram che recita: “Gabriele sempre con noi”.