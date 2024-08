CdS | Il Celtic piomba su Isaksen: la Lazio riflette

La Lazio si trova ad affrontare un vero e proprio enigma riguardo le entrate e le uscite da qui alla fine del calciomercato. È necessario cedere alcuni giocatori che non rientrano nei piani per liberare spazio e ridurre il peso salariale. Fares è stato appena ceduto in prestito con diritto di riscatto al Panserraikos. Restano da sistemare altri giocatori in esubero, come Basic e Akpa Akpro, che spera di tornare al Monza, con l'Empoli che osserva la situazione. André Anderson ha rifiutato un trasferimento alla Salernitana, ma potrebbe ancora esserci qualche possibilità. Tuttavia, come sottolineato dal Corriere dello Sport, i tre centrocampisti non occupano posti nella lista del campionato, quindi la loro cessione non libererebbe spazi per nuovi arrivi, avendo solo un impatto economico.

Il Celtic vuole Isaksen, presentata la prima offerta

Isaksen continua ad essere uno dei nomi più discussi, soprattutto dopo la buona prestazione nella trasferta di Udine. A Formello si sta valutando la situazione, con il Celtic che è tornato interessato al giocatore e propone un prestito con obbligo di riscatto. Si sta cercando un accordo economico. Inoltre, nonostante l'alto ingaggio di Hysaj (2,8 milioni di euro) lo renda poco appetibile per altri club, la società è disposta a valutare offerte anche per Cataldi e Pedro.