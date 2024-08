CdS | Lazio, nuovi contatti per Folorunsho: Lotito chiama il Napoli

La priorità della Lazio è liberarsi dei giocatori in esubero, più che concentrarsi su nuovi acquisti. Tuttavia, Marco Baroni ha sottolineato la necessità di un rinforzo a centrocampo, un ruolo per il quale le opzioni disponibili sono poche. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, è emerso il nome di Barrenechea, ex Frosinone e Juventus, ora all'Aston Villa. Il giovane classe 2001 non è stato convocato da Emery ed è sul mercato, disponibile per un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, non essendo un under 22, per tesserarlo sarebbe necessario liberare un posto in squadra. Se l'opzione Alcaraz dovesse sfumare, l'unica alternativa rimarrebbe Folorunsho, un centrocampista che Baroni accoglierebbe volentieri, anche se la priorità del tecnico rimane l'acquisto di un playmaker.

Folorunsho, nuovi contatti Lotito-Napoli

Per quanto riguarda Folorunsho, che è un grande tifoso della Lazio, l'ostacolo principale è la formula del trasferimento. Lotito vorrebbe un prestito senza obbligo di riscatto, mentre De Laurentiis insiste per l'inclusione di questa clausola. Nelle prossime ore è previsto un contatto con il Napoli, ma anche Fiorentina e Rennes restano interessati al giocatore.