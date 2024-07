Olimpiadi 2024, il resoconto della prima giornata: tre medaglie per gli italiani

La prima giornata olimpica si è conclusa con tre medaglie azzurre. Tanti sono gli italiani che hanno gareggiato ieri e il bottino non è stato affatto male. Oltre alle medaglie ottenute, ci sono stati importanti passaggi di turno che permettono gli azzurri di rimanere in competizione per altri podi.

Le prime medaglie italiane: un argento e due bronzi

Il primo a portare a casa una medaglia azzurra è stato Filippo Ganna nella cronometro individuale, ottenendo un bellissimo argento. La seconda arriva da Luigi Samele nella sciabola maschile, bronzo. Mentre l'ultimo bronzo è arrivato in serata grazie alla staffetta 4x100 stile libero con Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Thomas Ceccon e Alessandro Miressi.

Olimpiadi, i risultati degli altri italiani

Beffa per Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che arrivano ad un passo dal podio, quarte, nel trampolino sincronizzato da tre metri. Rossella Fiamingo ha perso l'incontro nella scherma, mentre Jasmine Paolini passa il primo turno nel tennis. La pallavolo maschile vince all'esordio contro il Brasile (3-1), mentre la ginnastica artistica maschile si è già qualificata alla finale. Infine, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna in finale nella pistola 10 metri. Anche Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili dominano la propria batteria nel quattro di coppia, vincendo e volando direttamente in finale.