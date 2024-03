Prandi ritorna sulla sconfitta di Monaco: “Contento di aver giocato il primo tempo a testa alta. Su Lotito…”

Archiviata la sconfitta in Champions League con il Bayern Monaco, la Lazio deve tornare a carburare in campionato. La squadra biancoceleste deve mettersi alle spalle l'amara (ma positiva) esperienza europea e concentrarsi sulla sfida di lunedì contro l'Udinese, che si svolgerà tra le mura casalinghe dello Stadio Olimpico alle 20:45. La corsa per un posto nella massima competizione europea si fa sempre più impegnativa per Immobile e compagni, ma è ora cruciale ripartire con determinazione, dando il massimo fino all'ultima partita di campionato. Tuttavia, è imperativo non trascurare l'importante doppia sfida semifinale in Coppa Italia contro la Juventus.

In ogni caso, la mancata qualificazione europea rappresenterebbe un epilogo indesiderato, qualcosa che non accade da ben 8 anni in casa biancoceleste.

Ad analizzare questo particolare e delicato momento della stagione, è intervenuto ai microfoni di Radiosei il giornalista di fede laziale Andrea Prandi. Queste le sue parole: