Non c'è respiro per la Serie A infatti già domani ricomincerà con la 12° giornata, che esordirà a Marassi per la sfida tra Genoa e Como. Sarà l'ultima tornata di gare prima della sosta per le Nazionali che comporterà lo stop dei campionati per due settimane. La classe arbitrale è ultimamente nell'occhio del ciclone per alcuni errori evidenti e altre scelte discutibili motivo per cui ci sarà ancora più attenzione verso i fischietti impegnati sui campi italiani in questo week-end.

Sul proprio sito ufficiale attraverso un comunicato l'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 12° giornata di Serie A ENILIVE.

Serie A

