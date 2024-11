Il papà di Flavio: "La Lazio è la nostra vita. Zaccagni mi ha detto…"

La Lazio vincendo contro il Cagliari ha portato a casa altri tre punti fondamentali in ottica campionato che vanno ad aumentare il morale della squadra che attualmente sta volando sulle ali dell'entusiasmo. La verità però è che il momento più importante di lunedì sera non è avvenuto nel rettangolo di gioco ma nel pre-partita dove lo Stadio Olimpico ha omaggiato il ricordo di Flavio Rosci con il capitano Mattia Zaccagni che ha portato dei fiori al papà sotto la Tribuna Tevere. Un momento davvero toccante con tutto lo stadio che con striscioni, applausi e lacrime ha ricordata la scomparsa di un tifoso che era divenuto un simbolo per tutti i laziali.

Il papà di Flavio, Marco Rosci, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di quanto vissuto nella serata di lunedì, sicuramente emozioni contrastanti con dolore da un lato ma tanta emozione per la vicinanza del popolo biancoceleste che non smette di ricoprire la famiglia di affetto.

