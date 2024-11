Baroni: "Porto avversario di valore internazionale. A seconda di come si evolve la gara…"

Domani, giovedì 7 novembre, allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio ospiterà il Porto nella quarta sfida di questo nuovo formato di Uefa Europa League. La squadra di Baroni in Europa League è ancora a punteggio pieno e quella di domani rappresenta una grande occasione per una seria ipoteca sul passaggio del turno, ma davanti avrà un avversario molto ostico, uno dei più difficili da affrontare in calendario.

Oltre alle parole in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY Sport proprio in vista della gara di domani contro i portoghesi.

